De pernas abertas, Pablo Vittar aconselha: 'Lavem as mãos'

A cantora Pabllo Vittar chamou a atenção dos seguidores, nesta segunda-feira (23) sobre os cuidados com a higiene em meio à pandemia do coronavírus. Ela publicou uma série de fotos no Instagram pedindo para que as pessoas cuidem da saúde nesse período.

O detalhe é que nas fotos, a artista aparece usando um look super sensual em cima de uma cama com as pernas abertas e entre elas aparecem frases como “Usem álcool em gel”, “Stream em Tímida”, “Fiquem em casa”.

Na legenda: a funkeira escreveu: “Recadinho pra vocês”. Os fãs deram risada da forma inusitada de avisar sobre a doença que Pabllo achou.