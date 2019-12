Gaby Amarantos já está pronta para lacrar no réveillon. A cantora está em Alter do Chão, no Pará, onde tem show marcado no dia 29. Por lá, aproveitou para colocar o bronze em dia:

"cheguei tapajós", escreveu. Nas imagens, Gaby posa poderosa com um biquíni cavado e destaque para a virilha à mostra.

De quebra, Gaby rebateu um comentário gordofóbico que recebeu. Espia aqui:



Foto: Instagram