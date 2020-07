Datena pede férias inéditas da Band e pode ser candidato em SP

Wilson Lima vence a batalha política

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O apresentador José Luiz Datena pediu férias de 30 dias na TV Bandeirantes e, com isso, pode ser candidato a prefeito ou a vice-prefeito de São Paulo.

O pedido de descanso chamou a atenção: em 19 anos de trabalho, o apresentador nunca se afastou por tanto tempo de seus programas, na rádio e na TV.

As férias de Datena começam no dia 7 de agosto. Com isso, ele cumpre a exigência da lei eleitoral, que proíbe as emissoras de transmitir programa apresentado ou comentado por pré-candidato a partir de 11 de agosto.

Datena se filiou ao MDB em março. Começou, então, a ser cogitado para ser candidato a prefeito pelo partido.

Uma outra possibilidade é ser vice do prefeito Bruno Covas (PSDB-SP), que concorrerá à reeleição.

Datena já se engajou em debates sobre possíveis candidaturas no passado, e acabou desistindo de concorrer.

Em 2016, filiado ao PP, ele foi cotado como candidato a prefeito, mas desistiu. Em 2018, surgiu como nome forte para concorrer ao Senado pelo DEM. Chegou a anunciar a pré-candidatura, mas também acabou saindo da disputa.