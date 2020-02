Daniel e Ivy vencem prova do líder do BBB

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com pouco menos de uma hora de prova do líder no Big Brother Brasil 20, Daniel e Ivy foram os primeiros a completar o tanque com tinta e venceram a disputa. Mas a liderança não é compartilhada.Os brothers, que entraram depois no reality vindos da Casa de Vidro, vão ter que decidir entre eles quem vira líder e quem recebe R$ 10 mil mais um ano de compras no site da Embelleze, patrocinadora do jogo.O paredão da próxima terça-feira (3) será triplo. Pela primeira vez nesta temporada, o brother indicado pelo líder deverá escolher outro participante para ir à berlinda. Além disso, o mais votado pela casa também terá de indicar outra pessoa ao paredão."Temos quatro indicados, então. Três jogam a prova bate e volta. Só não joga, como sempre, o indicado do líder", explicou Tiago Leifert, na noite desta quinta (27).A PROVAVetados por Rafa Kalimann, líder da semana passada, Guilherme, Felipe Prior e Mari não participaram da prova.A disputa foi feita em duplas, divididas em Pyong e Rafa; Daniel e Ivy; Babu e Thelma; Gabi e Victor Hugo; Gizelly e Marcela; e Flayslane e Manu Gavassi.Cada participante deveria usar o seu cone para levar o líquido de um tanque para o outro, até que a bolinha com a cor da tintura chegue à superfície.Somente o brother que estiver com a bolinha na mão poderá apertar o botão para finalizar a prova. Ganhava a dupla que fizesse isso primeiro —Daniel e Ivy foram os vencedores.