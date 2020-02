Em post apaixonado, o cantor Michel Teló não escondeu a felicidade em estar viajando com a esposa, Thais Fersoza. O jurado do The Voice compartilhou o momento com os fãs neste sábado (01), no Instagram.

Na publicação, Michel se declarou à Thais Ferrosa e escreveu: “Alegria define esse momento!!! Ain e me refiro a minha gatinha”.Eles tem dois filhos, Melinda e Teodoro.