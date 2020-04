Curado do coronavírus, Tom Hanks apresenta 'Saturday Night Live' de casa

Saiba porque o Amazonas está perdendo a guerra para o coronavírus

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma das primeira celebridades confirmadas com a Covid-19, o ator Tom Hanks, agora recuperado, apresentou o clássico programa de humor americano "Saturday Night Live" neste sábado (11), veiculado pela rede NBC.

O episódio foi apresentado num formato inédito, com esquetes gravados na casa dos artistas, para evitar que as celebridades e funcionários da atração ficassem expostos em meio à pandemia do novo coronavírus.

"É um momento estranho para tentar fazer piadas", disse o ator no monólogo que abriu o programa.

Com o último episódio inédito tendo sido transmitido há um mês, a série ainda contou com a participação de Chris Martin, vocalista da banda Coldplay. Martin cantou uma versão da música "Shelter from the Storm", de Bob Dylan.

O programa ainda homenageou o produtor do programa Hal Willner, que faleceu em decorrência da doença.