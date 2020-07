Crise de ciúmes teria motivado término de Marília Mendonça e Murilo Huff, diz site

Investigações complicam governo do Amazonas

Após um ano e meio, parece que chegou ao fim o relacionamento de Marília Mendonça e Murilo Huff. De acordo com o site Extra, a cantora teria terminado após ver trocas de mensagens em celular do sertanejo.

A artista deletou todas as fotos em que aparecia com Murilo e parou de segui-lo no Instagram, e isso aumentou os rumores de separação. A assessoria nega o término do relacionamento. Já no perfil de Murilo, continua com as fotos do casal. Outra coisa que deu burburinhos foi o lançamento da música nova dele que não foi mencionada pela cantora.

Os dois assumiram o relacionamento em maio do ano passado e um mês depois, Marília Mendonça anunciou a gravidez do pequeno Léo, de apenas 7 meses.