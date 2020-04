'Coronavírus não vai nos vencer', diz Rainha Elizabeth 2ª em mensagem de Páscoa

Saiba porque o Amazonas está perdendo a guerra para o coronavírus

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A rainha Elizabeth 2ª compartilhou neste sábado (11), pela primeira vez, uma mensagem de Páscoa. Por meio de um vídeo publicado no Instagram da família real, a rainha profere mensagens positivas para a data. A imagem de Elizabeth 2ª, no entanto, não chega a aparecer no vídeo.

"Este ano, a Páscoa será diferente para muitos de nós. Mas, estando separados, mantemos os outros em segurança", diz ela. "Mas a Páscoa não está cancelada. Na verdade, precisamos da Páscoa mais do que nunca. A descoberta de Cristo ressuscitado no primeiro dia de Páscoa deu a seus seguidores uma nova esperança e um novo propósito, e todos nós podemos nos animar com isso".

A rainha continua a mensagem dizendo que "sabemos que o coronavírus não vai nos vencer". "Por mais obscura que a morte possa ser, a luz e a vida são maiores. A chama da esperança pascal é um guia constante para o futuro. Desejo a todos, de todas as religiões e denominações, uma Páscoa abençoada", conclui.

Ela também tem prestado uma série de homenagens ao Serviço Nacional de Saúde da Grã-Bretanha e às cerca de 750 mil pessoas que se voluntariaram para ajudar pessoas vulneráveis à situação.