Coronavírus: Luana Piovani cancela viagem por medo de ficar ‘presa’ nos EUA

Luana Piovani tentou embarcar com um dos filhos para Nova York, mas não conseguiu por medo de não conseguir retornar para casa depois devido ao surto de coronavírus no mundo. A atriz vive com os filhos em Portugal.

"Vim toda corajosa pro aeroporto pra embarcar e não consegui”, contou ela nos stories. Algumas horas depois, Piovani disse aos seguidores que foi bem atendida pela companhia aérea.

"A gente remarca... Agora vou ficar tomando vinho em casa, malhando, cuidando da vida dos miúdos”, disse.

Piovanni aproveitou e fez um desabafo sobre o assunto: "Não foi dessa vez que Bemzuco conheceu Ny e aproveitou a mamãezinha só pra ele, coronavírus não deixou.(foto chegando no aero e foto voltando de taxi pra casa). Poderíamos ter ido pra NY sem saber qdo voltariamos, tem niver do Dom logo menos, nao da pra arriscar. Mas imagino a memoria que ficara: ...”inimigo invisivel, usar mascaras, podemos entrar mas nao sair”… Que tempos dificeis esses. Que sejamos empaticos, honestos, cuidadosos e jaja tudo melhora. Sem panico, foquemos no cuidado e precauçao. Beijo enorme a todos”, escreveu.

A dificuldade se deve a decisão de Donald Trump em suspender todas as viagens da Europa, com exceção do Reino Unido, por 30 dias, a partir desta sexta-feira (13).