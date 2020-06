Conheça Izmaario, o 'sedutor do TikTok' que viralizou na web com vídeos 'vergonha alheia'

O prefeito que Manaus vai escolher

Você pode até não fazer ideia de quem seja Mario Junior, o Izmaario, mas provavelmente vai acabar se deparando com algum vídeo do rapaz nas redes sociais.

O garoto de 20 anos virou sensação no Tik Tok com seus vídeos mega românticos e que, segundo internautas, têm a característica de causar "vergonha alheia". No Twitter, Mario volta e meia vira assunto com suas caras, bocas e bordões.

Preciso ser mais romântico como o Izmaario.



pic.twitter.com/n6nx8n3g6H — alex (@alecomentaa) June 17, 2020

Um exemplo é "Oi, Letícia", que foi parar nos trending topics da rede social. O vídeo que viralizou mostra Mario encenando a tentativa de chamar uma Letícia para sair. Em outros vídeos, ele dá conselhos de autoestima e dicas de como agradar uma menina, além de encenar conversas com garotas.

Com a viralização dos vídeos, Mario falou sobre o sucesso e esclareceu uma dúvida dos internautas que o acompanham: ele é assim mesmo na vida real ou esse jeitinho é apenas um personagem que deu certo? "Meus amigos estavam comentando sobre pessoas que achavam que eu estava atuando ou sendo um personagem. Eles achavam engraçado porque sabem que eu sou assim mesmo na vida real. A gente deu muita risada disso. As pessoas pensam que é um personagem, acho até legal, mas sou eu mesmo”, contou.

mulheres: hoje em dia não existem mais homens românticos



Izmaario: pic.twitter.com/8IhoQivvpL — queria ser professor de zumba (@muitohumillde) June 16, 2020

Os Tik toks do Izmaario surram todas as atuações do Noah Centineo nos filmes da Netflix

pic.twitter.com/t71DsaH9OM — Erick (@muitomuitolindo) June 17, 2020

Sobre o vídeo de Letícia, ele afirma: “A pergunta que mais me fazem é: 'quem é a Letícia?' Mas acho que vou frustrar muita gente neste momento porque a Letícia nunca existiu, foi só o primeiro nome que veio na minha cabeça quando eu estava fazendo a cena”, explica ele, que passou a receber mensagens de garotas de todo o Brasil e também de pessoas afirmando que ele as ajudou com seus vídeos:

"Mas acredito que a principal mudança na minha vida foi a de pessoas virem falar comigo dizendo que eu as ajudei que alguma forma. No começo até estranhava. Eu pensava: ‘Como é que eu falando posso ajudar as pessoas’. Depois fui entender que meus vídeos estavam realmente fazendo diferença. E fico muito feliz. Quando me pedem uma dica para a paquera, eu digo: ‘Seja você mesmo’. A garota vai gostar de você do jeito que você é.”, conta.