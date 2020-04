Com zíper aberto, Rafaella Santos abusa na sensualidade e enlouquece fãs: 'Eita papai'

O duro recado dos deputados ao governador Wilson Lima

Rafaella Santos estava sumida da internet, mas resolveu aparecer após ficar mais de um mês sem atualizar sua conta no Instagram. Para a felicidade dos seguidores, a irmã do Neymar publicou uma foto ousada, nesta segunda-feira (20), em que aparece usando um body pink, bem coladinho ao corpo.

Na legenda, ela colocou apenas uma estrelinha. Com dedinho na boca e o zíper aberto da bermuda jeans, Rafaella ganhou vários elogios dos fãs que escreveram: "eita papai", "gata", "musa" e "perfeita".

Além disso, com a foto mostrando a barriguinha 'negativa', a morena acabou com os rumores de que estaria esperando um filho do jogador de futebol do Flamengo, Gabigol.