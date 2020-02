Com vestido justo e dourado, Simaria chama atenção dos fãs ao ostentar pernões

Foto: Reprodução / Instagram

Simaria, da dupla com Simone, arrancou suspiros dos seus seguidores com uma foto postada nesta quinta-feira (27), nas suas redes sociais. A famosa, da dupla com Simone, também aproveitou o ‘tbt’ para resgatar o look sensual e curtinho que usou durante o Carnaval deste ano.

No clique, Simone surgiu muito gata, usando as mãos com um vestido curtíssimo e dourado, em que deixou suas pernas torneadas de fora, além do decote profundo. Elogios não lhe faltaram. “Mulher de ouro”, declarou um. “Você não existe, é uma alucinação coletiva só pode”, comentou mais um. “Dona da minha vida”, escreveu uma fã.