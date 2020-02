Com suposto namorado, disputa por herança de Gugu Liberato vira meme; confira

A disputa pela herança de Gugu Liberato está dando o que falar e chegou a virar meme na internet nesta quinta-feira (13), após a situação ganhar mais um capítulo com a entrada do chef Thiago Salvatico, suposto namorado do apresentador, na Justiça.

Segundo a coluna Direto da fonte, do jornal O Estado de S. Paulo, Thiago mora na Alemanha e contratou no Brasil o escritório de advocacia Traldi & Saggiori para representá-lo. A relação com Gugu teria durado oito anos.

Em meio à disputa iniciada pela mãe dos filhos do apresentador, Rose Miriam Di Matteo, que agora conta com o suposto namorado, internautas passaram a zombar da situação. Confira algumas das reações:

Família do Gugu tirou ele do armário para que a "esposa" dele não pudesse ter uma parte da herança.

Suposto namorado do Gugu entra na disputa pra ter uma parte da herança. pic.twitter.com/yGnx7FFJy0 — Benjamin Santos (@Bensemo10) February 13, 2020

Ex namorados e namoradas, primos, afilhados, pessoas que ele abraçou uma vez na vida indo na justiça pra ver se arranca um pedaço da herança do #Gugu pic.twitter.com/O2ELakVgSi — Chave de xota (@VemMeSatisfazer) February 13, 2020

Todos os ex's do Gugu chegando para abocanhar uma fatia da herança:pic.twitter.com/AT6fsuefjt — Jonathan Fernandes (@OJonathanF) February 13, 2020

A família do Gugu voltando atrás e reconhecendo a Rose Miriam como a única conge dele:pic.twitter.com/1bLFAgbgXy — Jonathan Fernandes (@OJonathanF) February 13, 2020

Todos os relacionamentos do Gugu indo brigar por um pedaço da herança pic.twitter.com/pa0mJE5kO2 — Alguém Por Aí (@01IndividuoAi) February 13, 2020