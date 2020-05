Com série sobre Jordan, venda de itens dos Bulls no Brasil aumenta 650%

Impeachment de Wilson e Carlos pode cair no “isolamento social”

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A venda dos itens relacionados ao Chicago Bulls teve um aumento substancial no Brasil durante a exibição da série "Arremesso Final" ("The Last Dance"), da Netflix, que retrata a última temporada de Michael Jordan na equipe da NBA.

Revendedora da loja oficial da liga norte-americana no país, a Netshoes registrou um aumento de 650% das vendas dos produtos relacionados aos Bulls. Os números fazem referência às vendas nos últimos 30 dias.

O primeiro capítulo de "Arremesso Final" foi lançado pela Netflix no dia 19 de abril. A plataforma de streaming dividiu a exibição do documentário em 10 partes, com dois capítulos novos a cada segunda-feira.

A Netshoes revende no Brasil os itens de vestuário da NBA, como camisas, bermudas e meias. Os Air Jordans, marca de Michael Jordan em parceria com a Nike, não entram no catálogo da empresa.

Michael Jordan fez história com a camisa dos Bulls. Draftado em 1984, o ala-armador conquistou seis títulos pela equipe de Chicago. Antes de se aposentar pela terceira vez, ele ainda atuou pelo Washington Wizards.