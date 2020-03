Com seios GG, Pabllo Vittar sensualiza com bumbum na lua de fio-dental

É preciso parar a rede de milícia que fomenta o ódio e divide o País

Pabllo Vittar atualizou o Instagram com fotos no estilo mulherão, e colocou para jogo os seios gigantes com direito a bumbum na lua, a bordo de um biquininho.

O acessório que deixou os seios da cantora a la Pamela Anderson se tratam de próteses removíveis de silicone, que são vestidas como se fossem uma blusa. Na rede social, Pabllo aproveitou a legenda das imagens para divulgar mais uma vez sua nova música: "Que calor!", em referência a 'Ritmo Quente', música sua em parceria com Kevinho.