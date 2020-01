Com seios de fora e posição ousada, Valesca popozuda dispara: 'resiste quem consegue'

Nesta sexta-feira (17) a funkeira Valesca popozuda fez a alegria de seus seguidores ao postar uma foto só de calcinha em seu Instagram.

Com a legenda “Provoca quem sabe, resiste quem consegue“, a cantora provocou alegria e vários comentários de elogios ao mostrar as curvas: Maravilhosa, difícil achar quem resista a sua beleza, e "Que vontade de estar do lado dela”.

Segundo o Bol, Recentemente, Valesca Popozuda retomou a bem-sucedida parceria com os Hitmakers, no single “Furduncinho”. Os produtores da nova música da funkeira são os mesmos responsáveis por grandes hits na carreira dela como “Beijinho no Ombro”.