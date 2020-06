Com pouca roupa, Luisa Sonza causa na web ao deixar bumbum à mostra durante live

CPI da Saúde parou, mas já abriu a Caixa de Pandora e revelou seus demônios

Com um look ousado, a cantora Luisa Sonza realizou sua live nesta terça-feira (16), em seu canal no Youtube e foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Ela abusou na transparência e usou uma calcinha fio-dental que deixou o bumbum à mostra.

Em meio à rumores de romance com o cantor Vitão, eles dividiram o 'palco', e cantaram a música Flores, lançada recentemente que gerou muita polêmica devido as cenas picantes entre os músicos.

Luisa cantou seus maiores sucessos ‘Boa Menina’, ‘Pior Que Possa Imaginar’ e ‘Braba’.