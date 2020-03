Com o avanço do coronavírus, Boninho desiste de participar da próxima festa no BBB 20

Coronavírus obriga Bolsonaro a conectar-se com a realidade

Foto: Reprodução / Instagram

Boninho desistiu de entrar com Bruno Gagliasso na próxima festa do BBB 20, devido a pandemia de coronavírus. Ele também havia dito que o apresentador Tiago Leifert participaria da brincadeira e entraria disfarçado na festa dos brothers.

O diretor do reality usou as redes sociais, nesta quinta-feira (12) para anunciar a medida de precaução e fez um alerta ao público: ”Por respeito e segurança vamos deixar a brincadeira de invadir a festa para outro momento. Vamos nos cuidar! Lavem sempre as mãos. Evitem lugares com aglomerações de pessoas. Saúde a todos!”.