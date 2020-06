Com Covid-19, Maria Melilo recebe alta do hospital

CPI da saúde segue caminho do dinheiro e tempo escurece

Com covid-19, Maria Melilo recebeu alta do hospital Sírio Libanês, em São Paulo, neste sábado (13).

A ex-bbb deixou o hospital com uma bíblia na mão e agradeceu aos médicos. “Recebendo alta! Quero agradecer a todos os enfermeiros e técnicos de enfermagem que cuidaram muito bem de mim. Aos médicos Dr. David Uip e ao Dr. Roberto Kalil e equipe! Não sinto mais dores abdominais e agradecer os médicos dos médicos, Deus! Mais uma batalha vencida!”, escreveu.

Maria foi diagnosticada com Covid-19 no dia 29 de maio e foi liberada para se tratar em casa, mas no último dia 9 de junho teve uma piora no quadro e foi internada.