Com coronavírus, Maria Melilo volta a ser internada em hospital

Com coronavírus, Maria Melilo voltou a ser internada na noite dessa terça-feira (9) no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após apresentar uma piora no quadro de saúde.

“Tenho medo desse vírus violento. Afinal é um vírus que tem tirado as vidas de tantas pessoas pelo mundo”, disse em conversa com a ‘Quem’.

A campeã do BBB11 disse que a fé tem ajudado a se manter firme. “A fé sempre me ajudou, confio que sairei em breve [do hospital]”, disse ela, que não tem previsão de alta.