Com Anitta, Iza e Alok, Planeta Atlântida divulga programação por dia

FOLHAPRESS - O Planeta Atlântida anunciou nesta sexta-feira (10) a programação de sua 25ª edição dividida pelos dois dias de festival, que será realizado em 31 de janeiro e 1º de fevereiro, na praia de Atlântida, em Xangri-Lá, litoral norte do Rio Grande do Sul.Como de costume, o evento aposta em uma escalação bem variada quando se fala em gêneros musicais. O megaevento abraça eletrônico, pop, funk, sertanejo, reggae, rap, pagode e rock.Anitta, Iza, Alok, Natiruts, Kevin O Chris, Kevinho, Raimundos, Fresno, Luan Santana e Gusttavo Lima estão entre os principais nomes da programação.O lineup conta com uma grande estreia estrangeira. O DJ holandês Don Diablo, já eleito como o sexto melhor DJ pela revista DJ Mag, desembarca no Brasil para o festival.Os ingressos ainda disponíveis custam de R$ 200 a R$ R$ 1.060 e ficam disponíveis no site oficial.Planeta Atlântida – por diaSexta-feira (31 de janeiro)Dennis DJDon DiabloKevin O ChrisLuan SantanaDilsinhoIzaKevinhoVitor KleyLagumDi Ferrero3030Gabriel EliasNeto FagundesBatalha Aldeia versus OlimpoDJ CochDJ MilkshakeDJ SaulitDJ Tito VelosoHot PlayersDroppingLaypoldNicolas WalterSifraSidokaZifiCristalRafoSábado (1º de fevereiro)AlokAnittaNatirutsGusttavo LimaDado & Bonfá tocam Legião UrbanaRaimundosMelimFresnoMatuêVitãoPoesia AcústicaJãoADRAriel BChernobylFôHeitorJohnny420KhalifLiloMari KrügerSyonPlaneta Atlântida 2020Onde: Saba (av. Interbalneários, 413, praia de Atlântida, Xangri-lá, RS)Quando: 31 de janeiro e 1º de fevereiro de 2020Ingressos: R$ 200 a R$ 1.060Mais informações: planetaatlantida.com.br