Colunista insinua que Leonardo pagou R$ 500 mil para Virgínia engravidar de Zé Felipe

Zé Felipe se irritou neste sábado (8) ao se deparar com um rumor circulando sobre ele na internet, e debochou do assunto ao lado da noiva, Virgínia. Segundo a nota dada por Erlan Bastos, que não cita nomes, um cantor famoso estaria, sob ordens de seu pai, fingindo que é heterossexual e apaixonado. Ele afirma que o tal cantor teria começado a namorar "por contrato" e que agora a família foi além: "a família do noivo de fachada ofereceu R$ 500 mil para que a moça engravide".

A nota diz, ainda, que o cantor ficou empolgado com a ideia de ser pai, apesar de deixar claro que é apaixonado por outro rapaz, um artista. No fim, Erlan deu a dica de sobre quem estava se referindo: "Ou seja... 10 mil reais em compras é troco, né?", escreveu, em referência ao vídeo recente de Virgínia 'trollando' Zé Felipe ao fingir que gastou R$ 10 mil em seu cartão de crédito.

RESPOSTA DO CANTOR E NOIVA

Zé Felipe rebateu: "Hoje em dia pra você ser jornalista é só inventar uma mentira boa que dá ibope e já vale?", ironizou ele, que em seguida foi até a noiva e perguntou: "Meu pai te pagou R$ 500 mil pra ficar grávida? Porque você ainda não tá grávida?". Ela respondeu, brincando, que o dinheiro ainda não entrou na conta. Em seguida, os dois continuaram ironizando a situação."Vamo baixar esses 500? Fazer por R$ 100? Vamo fazer por R$ 100", disse ele, enquanto Virgínia brincava contando que ia pedir para aumentar o montante.

NAMORO COM NOIVADO RELÂMPAGO

Virgínia e Zé Felipe fizeram tatuagens com as iniciais um do outro com uma semana após o início do namoro, e noivaram com 1 mês de relacionamento. Com menos de dois meses, passaram a visitar mansões para morarem juntos.