Clipe de Luisa Sonza e Vitão atinge 8º lugar com mais deslikes no mundo e cantora ironiza

Luísa Sonza voltou a comentar neste domingo (14) a "chuva de hate" que passou a receber no clipe de "Flores", com Vitão. Sem se abalar com internautas e fãs de Whindersson Nunes fazendo 'mutirões' para boicotá-la, a cantora ironizou o fato do clipe ter atingido o 8º lugar de vídeo com mais deslikes.

Luísa compartilhou a lista, que tem em primeiro lugar Justin Bieber, escreveu: "Gente a meta é passar o Justin".

No sábado, Whindersson saiu em defesa da ex-mulher e pediu para que seus fãs não fizessem isso. "Tbm quero deixar claro que não compactuo com nenhum tipo de hate, a tristeza diz outros me entristece, não vejo justiça em julgar, se você gosta de mim ou for meu amigo, não participe desse tipo de coisa.", escreveu ele.

Whindersson também se revoltou ao ter seus dados pessoais, assim como os de Luísa, vazados na internet. Ele rebateu argumentos de internautas que diziam que o clipe tinha deslikes simplesmente porque muita gente não gostou: "Eu já vi música ser ruim, agora ser ruim a ponto de pegar os dados do latino e mandar no whats dele eu nunca cheguei nesse ponto não, acho q aí ja não é mais a música sei lá só acho", disparou.