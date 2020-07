Chega ao fim namoro de Luana Piovani com jogador gringo novinho; atriz revela motivo

‘Comissão pró Wilson Lima’ desfeita. Aumenta pressão pelo impedimento do governador

Chegou ao fim o namoro de Luana Piovani com o jogador de basquete israelense Ofek Malka. A atriz e apresentadora de 43 anos mora em Cascais, Portugal, enquanto ele mora em Tel Aviv, e o romance não resistiu à distância:

"Seis meses sem se ver... Eu cheia de B.O. aqui, tive que eliminar tudo que estava aumentando a minha ansiedade e angustia. Nos falamos, mas já não somos mais namorados. Estava me matando acordar todos dias sem notícias de encontro. O tempo e a distância foram cruéis... Mais uma medalha no meu peito. Sigamos", escreveu ela no Instagram neste domingo (12).

Antes disso, quando questionada por uma internauta se havia terminado o namoro, ela respondeu indicando que a impossibilidade de viajar devido à pandemia foi responsável pela distanciamento: "Fronteiras fechadas, coração sem rumo".

O romance começou em 2019. Em conversas passadas com seguidores, Piovani chegou a contar que a sogra, que era apenas 5 anos mais velha que ela, não aprovava o namoro.