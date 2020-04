Casados há 4 meses, Kaká e Carol Dias não planejaram gravidez

Em 4 meses, Amazonas recebeu R$ 400 milhões para a saúde

Kaká e Carol Dias anunciaram no domingo que estão esperando o primeiro filho.

Em entrevista ao ‘Uol’, Carol afirmou que o casal não planejou a gravidez. “Descobrimos durante uma viagem, foi emocionante e não estávamos planejando a gravidez ainda... Aconteceu. Foi minha melhor amiga que fez o teste comigo. Logo depois, eu contei para o Kaká”, disse a modelo.

Grávida de 14 semanas, Carol disse que já está pensando no nome do bebê junto com a família. Noah, Davi, Pedro e José, caso seja um menino, e Ester se for menina.

Carol disse ainda que a novidade foi recebida bem pelos filhos do ex-jogador, Luca e Isabella, frutos do casamento com Carol Celico. “A reação de toda a família foi ótima, todos amaram a novidade. As crianças [Luca e Isabella] receberam bem a novidade, não acredito que teremos problemas com relação a ciúmes”, disse.