Carta pede saída do curador do Jabuti após ele minimizar mortes por Covid-19

Bolsonaro avança sobre as instituições e reação é medrosa e acanhada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mais de 1.400 pessoas assinaram uma carta pedindo o afastamento do curador do prêmio Jabuti, o editor, jornalista e professor de literatura Pedro Almeida, neste domingo (23).

O abaixo-assinado declara que Almeida, que é sócio da Faro Editorial, está "moralmente desautorizado para o cargo" depois que ele publicou, numa rede social, um texto em que minimiza as mortes causadas pela Covid-19 e defende o fim das medidas de distanciamento social.

Iniciando o texto com a frase "alguém está mentindo para você", Almeida argumenta que o número de mortes por doenças no país registrados em cartório nos meses de março e abril do ano passado foram muito superiores aos deste ano, já com a pandemia.

"Estou negando a importância de cuidados com a saúde [...]? NÃO! Estou falando que não há um dado claro que indique a necessidade de parar com o país e ferrar a economia por uma mortandade de pessoas, porque não há aumento desses óbitos", escreveu ele.

Uma reportagem publicada pela Folha há cerca de dez dias mostrou, no entanto, que as bases de dados dos cartórios não são confiáveis. Isso porque não só há informações defasadas das últimas semanas, como de anos anteriores, prejudicando uma comparação com 2020.

Vale lembrar ainda que especialistas de saúde do mundo todo concordam que a manutenção da quarentena é a forma mais eficaz de conter a disseminação do novo coronavírus e, assim, evitar uma sobrecarga no sistema de saúde. O Brasil se tornou nesta sexta (22) o segundo país com mais casos da Covid-19 do planeta, atrás apenas dos Estados Unidos.

Um dos primeiros escritores a se manifestar sobre o caso foi o escritor Ricardo Lísias. "É um vexame", ele afirma. "Perdemos o Sérgio Sant'Anna [para a doença], por exemplo, que ganhou o Jabuti três vezes."

Lísias afirma que a permanência de Almeida no cargo reduziria a importância da premiação. "Você tem por exemplo uma categoria de Ciências da Saúde", exemplifica.

Além de Lísias, outros que assinaram a carta de repúdio foram ganhadores do próprio prêmio, como a escritora Nélida Piñon, o escritor Marcelino Freire, a historiadora e antropóloga Lilia Schwarcz, além de nomes importantes no circuito, como a editora e escritora Simone Paulino, e o curador do festival de Araxá Afonso Borges, segunda listou revista literária Quatro Cinco Um.

Organizadora do prêmio Jabuti, considerado um dos mais importantes da literatura nacional, a Câmara Brasileira do Livro (CBL) ainda não se manifestou sobre o tema .