Capa da Playboy, garota de programa é presa no ES por suspeita de tráfico de drogas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um jovem de 22 anos, que já foi capa de revistas masculinas no Brasil e em Portugal e atuou como atriz pornô, foi presa na madrugada desta terça-feira (21), em um hotel de Vitória, no Espírito Santo, sob suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas.

Flavia Tamayo atuava como garota de programa de luxo, segundo o delegado Rafael da Rocha Corrêa, da 1ª Delegacia Regional de Vitória, e participava da venda de drogas sintéticas e cocaína para clientes de alto poder aquisitivo do Distrito Federal.

A prisão da jovem faz parte da Operação Rede, realizada em junho, no Distrito Federal, quando mais de 200 policiais cumpriram 37 mandados de prisão e de busca e apreensão. Segundo a polícia, ela tentou resistir ao ser abordada no saguão de um hotel.

"Ela tentou tirar a roupa, mas foi impedida por uma policial civil que estava na operação", afirmou o delegado, que diz ter apreendido com ela uma pequena quantidade de drogas. Tamayo foi levada a uma unidade prisional da região, onde permanece à disposição da Justiça do Distrito Federal.