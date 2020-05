Cantora Perlla destaca bumbum ao usar look coladinho: 'delícia'

A Culpa é do Supremo

A cantora Perlla ferveu a web ao atualizar seu feed do Instagram, nesta quarta-feira (27) . Ela fez sucesso ao exibir seu corpo escultural.

De costas, ela deu uma viradinha e encarou a câmera com um olhar sedutor e chamou atenção com o look coladinho, que destadou o bumbum.

Na publicação, Perlla recebeu vários elogios. “Gostosa”, disse o humorista, David Brazil. “Que rabaummm”, escreveu um. “Toda maravilhosa”, comentou outra seguidora. “Perfeita”, “delicia de morena, linda demais, bumbum lindo demais”, “você é muito linda”, "delícia". comentaram alguns.