Cacique Raoni pede união de forças ao desfilar no Carnaval de Salvador

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - O líder indígena cacique Raoni Metuktire participou neste domingo (23) do desfile do trio elétrico do cantor e compositor Edu Casanova no circuito do Campo Grande, em Salvador.O trio veio caracterizado com cartazes com pedidos de demarcação de terras indígenas e contra o genocídio dos índios. Também participaram do desfile representantes de tribos pataxós, kiriris e caiapós.Na altura da passarela Nelson Maleiro, ponto mais nobre do circuito do Campo Grande, Raoni discursou para o público. Segundo seu tradutor, ele disse estar alegre por participar do Carnaval de Salvador e pediu uma união de forças."Estou muito preocupado com as queimadas, com o desmatamento e com os nossos povos indígenas. Vamos juntar nossas forças para preservar a nossa floresta", disse o líder indígena, que ficou ao lado do cantor durante o desfile.Anfitrião do trio elétrico, o cantor Edu Casanova destacou a participação do líder indígena no desfile e disse que o Carnaval também é um momento de consciência e luta pela preservação dos povos indígenas."Este é o trio elétrico do amor pela Amazônia, pelos povos indígenas, pelos bichos, pela vida, pelo futuro", disse o cantor, antes de emendar uma série de sucessos do axé.No trio, Casanova afirmou que compôs a música "Cabelo Raspadinho", sucesso na voz do cantor Bell Marques, após um pedido de Raoni por uma música que falasse dos índios.