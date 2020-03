As agressões a jornalistas em Manaus

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Breve Festival Breve anunciou mais uma atração de seu lineup de 2020: Racionais MC’s. O a terceira edição do evento reúne nomes como Ney Matogrosso, Elba Ramalho, Alceu Valença e Geraldo Azevedo, no Grande Encontro, e os cubanos do Orishas em 16 de maio, na esplanada do Mineirão, em Belo Horizonte.

Os ingressos têm preços que variam de R$ 60 e R$ 220 e estão disponíveis no site da Sympla.

O principal grupo de rap do Brasil segue na estrada com a mesma banda que o acompanhou na turnê 3 Décadas.

Com a mesma configuração no palco, Mano Brown, Edi Rock, Ice Blue e KL Jay já se apresentaram no festival Planeta Brasil, também na capital mineira, e têm na agenda show em São Paulo (27/3, no Espaço das Américas) e no Forró da Lua Cheia (12/6, em Altinópolis – SP).

Com o mote “Viva o agora”, o Breve traz na programação ainda Pitty, Kevin O Chris, Céu com Tropkillaz, ÀTTØØXXÁ, Tuyo, Luiza Lianm, Josyara e a dupla Hot e Oreia, que convidam Djonga e Froid ao palco.

O festival tem como proposta de dar espaço à pluralidade e à diversidade de sons e artistas. Mais nomes devem ser divulgados nas próximas semanas.

FESTIVAL BREVE - LINEUP

O Grande Encontro – (Elba Ramalho, Alceu Valença e Geraldo Azevedo) – Show comemorativo aos 20 anos do Grande Encontro

Ney Matogrosso

Orishas

Racionais

Pitty

Kevin O Chris

Céu + Tropkillaz

ÀTTØØXXÁ

Hot & Oreia convida Djonga e Froid

Tuyo

Luiza Lian

Josyara

Lamparina e a Primavera

A Outra Banda da Lua

Clara x Sofia

Masterplano

Mientras Dura

BH Vogue Fever

BREVE FESTIVAL

Quando: 16 de maio

Onde: Esplanada do Mineirão (Belo Horizonte)

Quanto: R$ 60 a R$ 220

Mais informação: Sympla.com.br