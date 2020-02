Brad Pitt, Adam Sandler e outras celebridades pedem que americanos votem nas eleições

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao contrário do que acontece no Brasil, o voto não é obrigatório nos Estados Unidos. Com medo de uma possível reeleição de Donald Trump, celebridades se uniram para que pedir que os americanos saiam de casa e votem.Brad Pitt, Adam Sandler, Charlize Theron, Laura Dern, Willem Dafoe e muitas outras celebridades pedem, em vídeo, que os americanos se registrem para as próximas eleições. "Vote e seja ouvido", dizem alguns dos artistas.As eleições acontecem em novembro, mas os eleitores já começam agora a definir os pré-candidatos. Na semana que vem acontece a Super Terça, quando 14 estados fazem suas primárias ao mesmo tempo. É nessa hora que os eleitores escolhem os delegados que se comprometem a votar em seu candidato.O vídeo de pouco mais de 1 minuto foi publicado no canal do YouTube da publicação W Magazine. A descrição do vídeo dá acesso direto à página em que é possível o americano registrar a sua intenção de votar.