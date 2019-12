Boxeador Floyd Mayweather dá carro de R$ 740 mil para filha de presente de Natal

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-lutador de boxe Floyd Mayweather deu de presente de Natal para a filha mais velha, Iyanna, 19, uma Mercedes G63, que custa 140 mil libras (cerca de R$ 740 mil), segundo o jornal The Sun.A jovem publicou a imagem do carro no Stories do seu Instagram, seguida da legenda: "OMG! OMG! OMG! [Ó meu Deus] Muito obrigada, pai!".Mayweather tem outros três filhos, Zion, Koraun e Jirah. No aniversário de Zion de 16 anos, ele presenteou o adolescente com uma Mercedes C-Class Coupé de 31 mil libras (R$ 163 mil).Segundo o jornal britânico, o ex-lutador possui vários carros de luxo, incluindo cinco Rolls Royces, no valor de mais de 2 milhões de libras (R$ 10,5 milhões).Mayweather se aposentou oficialmente do ringue em 2017, depois de vencer a estrela do UFC Conor McGregor. Chamada de a "luta do século", o combate terminou com nocaute técnico de Mayweather no décimo assalto.Em 2018, ele apareceu em primeiro lugar na lista da Forbes das cem celebridades mais bem pagas do mundo. Mayweather faturou cerca de US$ 285 milhões (R$ 1,1 bilhão) entre 2017 e 2018.Em novembro deste ano, o boxeador publicou em suas redes sociais que deve "sair da aposentadoria em 2020" para trabalhar em um "evento espetacular" com Dana White, chefe do UFC.Instagram https://www.instagram.com/p/B6cRPj4lPBO/