Blogueira Sthefany Matos fala sobre vídeo de sexo vazado: 'invadiram meu iCloud'

A influencer Sthefany Matos se pronunciou neste sábado (16) sobre o vazamento de um vídeo íntimo seu na internet. Nas redes sociais, explicou o que aconteceu aos fãs e disse que já acionou os advogados para resolver a situação.



"Eu poderia sumir a aparecer daqui a alguns dias como nada estivesse acontecido, mas eu não sou assim. Já estou sabendo do vídeo e entrei em contato com os meus advogados porque a pessoa que fez isso é crime", começou ela, afirmando que está muito triste. Em seguida, Sthe contou que teve sua conta no iCloud, serviço de nuvem da Apple, invadida.