Bira, baixista do sexteto do Jô Soares, morre aos 85 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ubirajara Penacho dos Reis, o Bira, baixista do Programa do Jô, morreu na manhã deste domingo (22), aos 85 anos, em São Paulo. Ele estava internado desde a sexta-feira (20) no hospital Sancta Maggiore, na Mooca, em São Paulo, por causa de um AVC (Acidente Vascular Cerebral).A morte do músico baiano, nascido em Salvador, foi confirmada pela Globo. Bira ficou conhecido por integrar o sexteto musical do Programa do Jô. Mestre do baixo elétrico, era dono de uma risada inconfundível que cativava o público pela forma bem-humorada com que interagia com o apresentador e seus convidados. ​A parceria de mais de duas décadas com Jô Soares extrapolou emissoras e, entre 1992 e 2016, Bira passou pelo SBT e pela TV Globo, apresentando-se diariamente no talk show do apresentador.O baixista era autodidata e foi da amizade com músicos na UFBA (Universidade Federal da Bahia) que despontou sua afinidade com o instrumento. Passou a integrar o coral universitário e nunca mais deixou a carreira.Também fez parte da orquestra do mestre Zezinho, que tocava em diversos programas de Sílvio Santos, entre eles o "Qual É a música?".Nas redes sociais, o cantor Nando Reis lamentou a morte do músico. "Sua alegria contagiante era fundamental para quebrar o nervosismo que sempre toma conta de mim quando tenho que fazer televisão", escreveu."Um ótimo amigo de todos, amava a música e o Corinthians", lamentou Serginho Groisman também nas redes sociais.Outras personalidades, como Marcelo Adnet e Maria Rita, também lamentaram a morte do músico em suas contas pessoais. O programa "The Noite", comandado por Danilo Gentili, no SBT, prestou homenagem a Bira e disponibilizou a íntegra da entrevista com ele, que foi ao ar em julho de 2018.O velório do músico ocorre neste domingo, das 17h às 22h, no Funeral Morumbi, em São Paulo. Depois, o corpo será encaminhado para o cemitério da Vila Alpina, onde será cremado.