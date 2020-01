Billie Eilish gravará música tema do próximo filme da franquia 007

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A música tema do próximo filme da franquia do personagem James Bond, "007 - Sem Tempo Para Morrer" será da Billie Eilish, a informação foi divulgada nesta terça-feira (14) através das redes sociais da cantora.Com apenas 18 anos, Eilish será a artista mais jovem a escrever uma música para os filmes de 007. A canção foi composta pela artista e seu irmão, Finneas. Artistas como Shirley Bassey, Paul McCartney, Duran Duran e Adele também já gravaram faixas para a franquia, o que pode representar uma mudança de público alvo.O longa tem estreia prevista no Brasil para o dia 9 de abril, segundo o site IMDb.