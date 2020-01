Billie Eilish com unhas verdes e Ariana Grande de Cinderela marcam o Grammy

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O tapete vermelho do Grammy, premiação que ocorre na noite deste domingo (26) em Los Angeles, começou pintado de branco --pelo menos do que depender da roupa usada pelos artistas.Foi a cor escolhida por Lizzo, por exemplo, um dos principais nomes do prêmio. Ela chegou ao evento com um vestido branco Versace sem alças e com uma fenda.A cantora tem possibilidade de ganhar nas quatro principais categorias: canção, gravação e álbum do ano, além da de revelação.Além de Lizzo, Gwen Stefani também passou pelo prêmio com um vestido branco, assinado por Dolce & Gabbana. Já Shaun Ross também optou pela cor, vestindo casaco, calças e botas de pérola.Mas os homens do Grammy estão muito além de apenas uma tonalidade. Lucky Daye, indicado para a categoria de melhor performance de R&B, optou por um verde-jade. Anderson Paak vestiu safira. Enquanto Dan Smyers, da Dan + Shay, preferiu um rosa-choque, e Shawn Mendes usou um terno cor de vinho.O look caubói também foi um dos preferidos dos presentes. Lil Nas X chegou ao local com uma roupa rural cor-de-rosa da Versace. Também optaram pelo estilo vaqueiro Diplo, Orville Peck e Billy Porter --este último com um chapéu do qual pendia uma franja tão grande que parecia uma cortina e que abria e fechava automaticamente.Outra das estrelas favoritas da noite, Billie Eilish surgiu com roupa, cabelo e unhas verdes. Já a espanhola Rosalía apareceu com um look colado na cor vermelha, com saia da qual pendia uma franja e unhas prateadas.Ariana Grande, indicada a cinco categorias, preferiu um vestido típico de princesa da Disney, lembrando a Cinderela. A cantora usou um vestido de tule azul acinzentado, com luvas e cabelo loiro preso num rabo de cavalo.