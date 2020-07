Beyoncé lança o tão esperado álbum visual 'Black is King' e o videoclipe de 'Already'

Erros, omissões e 'transparência' do governo Wilson Lima

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A cantora Beyoncé presenteou os fãs na madrugada desta sexta-feira (31) com um pacote de novidades: foi lançado o álbum visual "Black is King" na plataforma de streaming Disney+, o videoclipe de "Already" e a versão deluxe do álbum "The Lion King: The Gift".

Beyoncé gravou "Already" com Major Lazer. O clipe investe em grandes referências nos cenários, nos figurinos e nas danças.

Quanto a "Black is King", Beyoncé já vinha dando alguns aperitivos do álbum visual, que apresenta os clipes que formam "The Gift".

A cantora dirigiu a produção, focada em empoderar a comunidade negra, e explicou: "Eu trabalhei com diversos e muito diretores talentosos, atores, criadores do mundo inteiro para reimaginar a história do 'Rei Leão'. A narrativa se desenvolve através de clipes musicais, moda, dança, belos cenários naturais e novos talentos. Mas tudo começou no meu quintal. 'Black Is King' significa que negro é realeza, rico em história, propósito e linhagem. Espero que todos vocês gostem."

Por fim, a versão deluxe de "The Gift" está em plataformas como Spotify e Deezer e traz uma hora de música. São 17 faixas, com participações de diversos músicos, entre eles há Jay Z, Childish Gambino e Kendrick Lamar.