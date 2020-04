BBB20: Viola Davis declara torcida para Thelma

MPF X Aleam, a saúde padece de orgulho

A atriz Viola Davis declarou torcida para Thelma Assis do BBB20. A final do reality ocorre na noite desta segunda-feira (27). A médica disputa o prêmio de R$ 1,5 milhão com Manu Gavassi e Rafa Kalimann.

A estrela da série ‘How to Get Away with Murder’ repostou um tweet da atriz Taís Araújo, que já fez até planos após ser notada pela atriz internacional. "Doutora Thelma Regina, quando a senhora sair desse BBB vamos brindar o fato da Viola Davis saber quem a gente é", escreveu Taís.