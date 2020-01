BBB20: Rafa Kalimann e Boca Rosa tomam atitude após desavença em festa

Após desentendimento entre Rafa Kalimann e Bianca Andrade durante a primeira festa do BBB20, as sisters resolveram colocar um ponto final na desavença, durante a madrugada desta terça-feira (28).

Em uma roda de oração entre os confinados, Bia pediu desculpas a Rafa e disse: "Se fosse aleatório eu não conseguiria chegar nessa pessoa, eu queria falar para a Rafa que juro por Deus, eu não tenho nada contra você, eu te peço desculpa". Em seguida, as duas deram as mãos e Rafa também se desculpou com a colega: "Eu aproveito para te falar perdão, me perdoa, do fundo do meu coração, se eu te magoei, se eu te feri de alguma forma".