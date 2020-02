BBB20: Prior posta foto com macaco e seguidor dispara: 'Thelminha'

Thelma do BBB20 foi alvo de racismo, nesta sexta-feira (28), após um perfil no Twitter chamá-la de macaco em uma foto onde Felipe Prior segura o animal em forma de objeto.

Assim que ficaram sabendo do caso, os administradores das redes sociais da participante, se pronunciaram a respeito do crime.

"Um comportamento sujo e totalmente criminoso. Providências já estão sendo tomadas, situações assim não serão toleradas. Infelizmente não foi a primeira vez que Thelma sofreu racismo na vida, mas nós vamos lutar assim como esta mulher guerreira faria. RACISTAS NÃO PASSARÃO!”, diz a publicação.

E também afirmaram aos seguidores que o perfil oficial do brother não tem nada a ver com o caso: "Eu queria deixar claro que não foi a conta do participante Felipe Prior”, concluiu.