BBB20: Guilherme revela que não dará imunidade a Gabi, caso ele ganhe a 'prova do anjo'

Durante conversa com a sister Flayslane, na madrugada desta sexta-feira (28), Guilherme acredita que a namorada Gabi não gosta de conversas sobre o jogo e por isso, ele vai evitar tocar no assunto com a sister. O brother ainda comentou sobre a imunidade do anjo e revelou: "Eu falei para ela (Gabi), ali na sala. Se eu ganhar o Anjo, ou eu dou para você (Flayslane) ou eu dou para Mari". Em outro momento, Gui afirma que, caso a Gabi ganhe a prova do anjo, dificilmente ela colocaria Mari, Lucas e Babu na berlinda.

Flayslane perguntou o que a namorada do brother achou e ele duvida: "Que entende, mas será que ela entende?". O modelo disse que ela precisa ter maturidade para entender as questões do jogo e separar o relacionamento do confinamento. "É isso que eu queria que ela enxergasse, porque eu mostro isso para ela". O brother disse que abre mão do Cinema do Líder, por exemplo.

Após a eliminação de Bianca Andrade, Guilherme se mostrou muito preocupado e tem se articulado para não ir ao paredão e segue falando que tem medo do que Gabi pode achar sobre o relacionamento do casal. "Eu tenho medo dela não entender, dela achar que ela não é minha prioridade", fala Guilherme e o assunto passa a ser o Anjo: "Se ela pegar ela vai me dar. Eu sinto", finalizou.