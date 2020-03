BBB20: Gizelly perde todas as estalecas por dedada em Pyong e Prior 'bate martelo’ sobre paredão

O que mata no coronavírus é o medo que sentimos

Gizelly se deu mal após a brincadeira que fez com Pyong na madrugada deste sábado (14). Após Flay, Marcela e Daniel perderem 100 estalecas cada, por brincadeiras depois da festa, Gizelly foi chamada ao confessionário, por ter dado uma “dedada” em Pyong.

A advogada foi repreendida pela brincadeira e perdeu todas as estalecas que ainda tinha.

O sábado rendeu também para Prior, que aparentemente “bateu o martelo” sobre quem vai indicar ao paredão: Minha ideia é colocar o Daniel. Só que, o que eu quis que o Pyong achasse que ele vai, entendeu? Para as pessoas darem o anjo para ele, e, automaticamente, não darem para o Daniel. Minha ideia era essa ontem. Só que agora o Pyong está batendo no peito, e ele quer ir". Após Ivy e Daniel vencerem a prova do anjo, Prior cogita que a possibilidade eles tenham que decidir qual dos dois estará imune. Do contrário, ele completa o raciocínio: "Se eles imunizarem o Daniel, eu dou no Pyong. Se eles imunizarem o Pyong, eu dou no Daniel. Minha ideia é essa”