BBB20: Gabi usa absorvente interno para ‘segurar xixi’ e web reage

Durante a prova de resistência, Gabi Martins surpreendeu as amigas de confinamento ao revelar que usou um absorvente interno para segurar o xixi.

A declaração arrancou risos das sisters e Gizelly disparou: “Amiga de Deus, o xixi não sai desse buraco, não. Ô Marcela, você ouviu olha isso! Ela enfiou um OB para segurar o xixi. O xixi é no buraco da frente, a menstruação e o sexo são no buraco do meio e o cocô é no buraco de trás. O OB não segura xixi! Não tem nada a ver”, disse a advogada.’'

Marcela, que é ginecologista, conversou sobre o assunto e alertou a sister dizendo que o OB não pode ficar dentro da mulher por mais de 12 horas.

Nas redes os internautas comentaram o assunto: "Esse tipo (homem e mulher) é o mesmo q não sabe o q é orgasmo nem clitóris, disse um internauta. "Fica evidente a importância da educação sexual em momentos como esse, em que a Gabi disse que colocou absorvente interno para segurar o xixi", analisou outra.