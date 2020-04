BBB20: Com votação surpresa, veja quem disputa o paredão desta semana

Covid-19 e falência da rede hospitalar criam pânico no Amazonas

Thelma, Babu e Gabi disputam o 11º paredão do BBB20. A formação da berlinda dessa semana pegou os brothers de surpresa na noite desta sexta-feira (03).

A líder Flayslane indicou Thelma. A sister Gabi ganhou a última prova do anjo da temporada e imunizou a amiga Rafa Kalimann. Já na votação da casa deu empate, com 4 votos Mari e Babu foram os dois mais votados. Com o voto de minerva, Flay indicou Babu ao paredão.

No início do programa, o apresentador Tiago Leifert anunciou que o mais votado pela casa teria o poder do contragolpe. O ator Babu Santana votou em Gabi para disputar pela permanência no reality.

A eliminação acontece no domingo (05).