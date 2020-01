Barack Obama faz declaração para Michelle em aniversário da esposa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama, 57, usou uma publicação em sua conta no Instagram para homenagear a esposa, Michelle Obama, que completa 56 anos nesta sexta-feira (17).Com uma sequência de quatro fotos em preto e branco, Obama mostrou o romantismo ao se declarar para Michelle, com quem está casado há 28 anos. "Em toda cena você é a minha estrela. Feliz aniversário amor", escreveu o ex-presidente.Nos comentários, os seguidores de Obama desejaram parabéns para Michelle e também comentaram sobre a postura do casal. "Admiráveis. Vocês são os melhores", escreveu uma internauta. "Meta de relacionamento", brincou outro usuário.Mas nem tudo sempre foi flores na vida do casal. Em 2015, à revista People, Michelle confidenciou que ela e Obama já precisaram fazer terapia de casal. "Porque somos exemplos, é importante para nós sermos honestos e dizer que, se você está em um casamento e há momentos que você quer sair, isso é normal, porque eu me já me senti dessa maneira", disse ela.Recentemente, Obama compartilhou a lista das músicas favoritas do casal em seu Twitter. "Com o verão desacelerando, aqui está uma amostra do que Michelle e eu temos escutado -algumas novas, algumas antigas, outras rápidas, outras lentas. Espero que goste", escreveu em sua rede social.