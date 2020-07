Auxílio Emergencial: Anitta, Whindersson, Felipe Neto e mais estão na lista de beneficiários

Erros, omissões e 'transparência' do governo Wilson Lima

Famosos continuam aparecendo na lista de beneficiários do Auxílio Emergencial. Segundo a colunista Fábia Oliveira, constam na lista de contemplados, disponível no Portal de Transparência, nomes como Larissa Macedo Machado (Anitta), Whindersson Nunes e Felipe Neto.

Os nomes famosos não param por aí: estão também na lista o youtuber Júlio Cocielo, os ex-BBBs Gleici Damasceno, Mari Gonzalez, Petrix Barbosa, Rízia Cerqueira; o ator Kadu Molitermo e a esposa, Cristianne, além das cantoras Pepê e Neném, MC Rebecca, e o ex-integrante do Pânico, Evandro Santo.

Respostas

Segundo Fábia Oliveira, a assessoria de alguns desses famosos já se pronunciou acerca da situação, como por exemplo Anitta, que explicou se tratar de um golpe usando dados pessoais da cantora: "Uma solicitação na ouvidoria da Caixa Econômica Federal já foi realizada para cancelar o cadastro, feito de forma fraudulenta em nome da cantora, porém utilizando uma conta bancária do fraudador. Anitta repudia qualquer tipo de fraude e deseja que os órgãos competentes descubram e punam quem esteja por trás desses atos criminosos", disse um representante da cantora,

A assessoria de Whindersson Nunes também se pronunciou: "Recentemente os dados pessoais do Whindersson foram vazados nas redes sociais. Sendo assim, qualquer um pode utilizar seus dados para cometer fraudes. Se o dinheiro cair na conta de Whindersson, ele será devolvido. Se não for possível devolver, ele vai doar para alguém que precise".

Representantes de Felipe Neto afirmaram: "Por óbvio, o pedido de inclusão de tal benefício não foi feito pelo próprio ou por qualquer pessoa por ele autorizada, mas sim por um terceiro. Ainda não há conhecimento se a intenção era realizar algum tipo de fraude ou apenas mais uma tentativa de jogá-lo contra a opinião pública. Porém, uma vez ciente do ocorrido, a equipe jurídica de Felipe Neto adotará todas as medidas necessárias e cabíveis para cancelar o cadastro e, caso tenha havido algum repasse, devolver imediatamente a quantia. Além disso, os advogados providenciarão, junto ao administrador do sistema, a identificação do responsável para que o mesmo responda judicialmente”.

Júlio Cocieloo disse que soube da fraude através da própria Fábia Oliveira e já passou a tomar as medidas necessárias: "Já abri um boletim de ocorrência e daqui a pouco vou pessoalmente na Caixa Econômica informar a fraude. Sofro com esse problema de dados (pessoais vazados) há anos".

A ex-BBB Gleici respondeu: "Nunca solicitei o auxílio. Que loucura! Vou conversar com meu advogado para saber quais medidas adotar". Mari Gonzalez, a ex-bbb Amanda Djehdian, Petrix Barbosa, entre outros, também afirmaram se tratar de golpe.

Confirmaram o pedido

Outros famosos confirmaram que pediram o auxílio por, segundo eles, estarem precisando do dinheiro no momento de crise; são eles a ex-BBB Lia Khey, Rízia Cerqueira e a ex-Rouge, Karin Hills. O ex-BBB Rafinha, vencedor do BBB8, confirmou que pediu, no entanto, afirma que não sabia que se tratava de um benefício para um grupo específico de pessoas. Ele disse que já fez um pedido para cancelar o auxílio.

Não responderam

Não responderam aos questionamentos sobre seus nomes constarem no auxílio: o ex-BBB Ayrton Lima, pai de Ana Clara, o ator Kadu Moliterno e sua esposa, Cristianne, Li Martins, MC Rebecca, a dupla Pepê e Neném, e Evandro Santo, ex-Pânico.