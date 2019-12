Atriz Hilda Rebello, mãe de Jorge Fernando, é internada estado grave

A atriz Hilda Rebello, está internada no CTI do Hospital Pró-Cardíaco, no Rio de Janeiro, com um quadro de infecção respiratória. De acordo com um comunicado publicado pela família do Instagram, Hilda está com dificuldade para superar a morte do filho, o diretor Jorge Fernando, que ocorreu em outubro deste ano.

“Aos amigos e fãs, queremos pedir uma corrente de orações pra vozinha Hilda Rebello que está está no CTI do Hospital Pró-Cardíaco. Desde da partida do seu filho Jorge Fernando tem sido difícil se manter forte e agora, aos 95 anos, precisa reverter um quadro complicado de infecção respiratória. Vamos vibrar por ela que é tão iluminada, doce e amada! Obrigada a todos…”, diz a publicação.