Ator Taylor Lautner vende suas roupas para ajudar no combate ao coronavírus

O ator Taylor Lautner, que interpretou o personagem Jacob na saga "Crepúsculo", abriu uma loja virtual para vender suas peças de roupas utilizadas no cinema e TV e o valor das vendas será destinado para ajudar na luta contra o coronavírus.

O próprio ator anunciou em seu Instagram a novidade. "Limpeza de primavera! Vendendo toneladas de roupas novas e usadas do meu armário! As receitas vão apoiar as pessoas afetadas pela Covid-19", disse Lautner em um vídeo postado em seu Instagram. O preço das peças variam entre US$ 10 (R$ 57) e chegam a custar até US$ 1960, equivalente a R$ 11 mil.

As vendas são restritas aos Estados Unidos e Canadá.