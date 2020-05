Ator Rupert Grint, o Rony Wesley de 'Harry Potter, anuncia nascimento da primeira filha

As vidas perdidas para a Covid 19 no Amazonas: 962, até este sábado

A filha do ator britânico Rupert Grint, o Rony de 'Harry Potter, nasceu nesta quinta-feira (07) e o anúncio foi feito pela assessoria do ator ao site americano E!News. O primeiro filho de Rupert é fruto do relacionamento com a atriz Georgia Groome.

"Rupert Grint e Georgia Groome estão muito felizes em confirmar o nascimento de seu bebê. Nós pedimos que vocês [imprensa] respeitem a privacidade deles nesse momento muito especial", disse o representante ao site de celebridades.

O casal namora desde 2011, mas somente em abril anunciaram que estavam esperando pelo seu primeiro bebê.