Ator Maicon Rodrigues comemora aniversário de ex-BBB em post romântico na web

A ex-BBB Hana Khalil completou 24 anos e ganhou uma declaração de amor de encher os olhos de lágrimas, nesta quarta-feira (18). Ela namora o ator Maicon Rodrigues.

No Instagram, o artista a elogiou e fez questão de exaltar as qualidades da ex-bbb, que também já participou do ‘De Férias Com o Ex’.

O casal já se conhece desde jovens, e ao relembrar a história deles, Maicon escreveu: “Hoooje é aniversário da pisciana que eu mais amo na história da minha vida!!Só ela organizou acho que todas as festas surpresas que tive hahahah. Então, quando éramos mais novos (pirralhos) sonhávamos em demasia com uma vida de filme hollywoodiano hahahaha, OI. Nós era só brisa…”.

Em um longo texto, ele continuou elogiando a amada. “Fazíamos vários planos sobre onde gostaríamos de estar quando mais velhos,a hana criava umas cenas absurdamente loucas, as gastadas eram sempre muito boas. Ficávamos horas improvisando e rindo da gente mesmo!! O tempo passou.”

“Talentosa, comunicativa e maravilhosa. Linda, admirável e geninha… E Tuuudo isso!! Sempre se observando e vibrando a vitória do outro, promessa nossa. Você é importante pra mim e eu amo te assistir evoluir. Já faz tempo que eu falo pra ela que “O AMOR foi feitinho pra dar”. Delícia ,sorte a minha ela concordar comigo .Hoje Tamo aqui!! Feliz aniversário amor! Obrigado”, finalizou a homenagem.